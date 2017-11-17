CHP’li doktor vekiller sağlık çalıştayı için Diyarbakır’da

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Antalya milletvekili Niyazi Nefi Kara ve Kayseri Milletvekili Çetin Arık, sabah saatlerinde CHP Diyarbakır İl Başkanlığında bir araya geldi. Burada CHP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Sayın ile görüşen heyet daha sonra geliş amaçları ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Diyarbakır ziyaretleri ile ilgili bilgi veren CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, 5. bölge toplantısını yaptıklarını söyledi. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi’nin özel sağlık komisyonunda olduklarını belirten Kara, “7 kişiyiz 6’sı doktor, bir eczacıdan oluşuyoruz. Bu bölge toplantılarımızın sondan ikincisi, daha sonra da sağlık kurultayını toplayacağız. Türkiye’nin sağlıkla ilgili ihtiyaçları nelerdir, yaşadığı sorunlar nelerdir, çözüm önerileri nelerdir bunları bölge toplantıları ile birleştireceğiz. Bizim burada bütün sağlık bileşeni örgütlerimiz ile beraber bu alanda emek veren bu sorunu yaşayanlarla beraber Diyarbakır’da tartışacağız. Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki bütün arkadaşlarımızı bununla ilgili, medikal firmalardan tutun da eczanelere hekimlere kadar hemşirelere kadar, bütün çalışanları davet ettik. Böyle bir toplantı yapacağız, sorunlarımızı burada tartışacağız, bölgede kimin can derdi var, kimin canına can katabiliriz onu tartışacağız. Bu bölgede sağlık açısından en azından, huzuru barışı nasıl sağlayacağız, çünkü biliyoruz ki sağlık çalışanlarının sorunları var” dedi.

Daha sonra konuşan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ise CHP Diyarbakır İl Başkanlığının yeni yönetimine başarı dileklerinde bulundu. Şeker, “Zor bir dönemde zor bir alanda görev yapıyorlar. Bizim için Diyarbakır çok önemli, o açıdan buradan verdikleri destek dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyorum. Biz sağlık çalıştayı yapmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde bulunan illerdeki sağlık çalışanlarını, onların temsilcilerini, meslek odalarının, sendikaların ve bu sorunları yaşayan tarafların bir araya gelip sorunların çözüm önerilerini görüşmek üzere bir toplantı, çalıştay düzenleyeceğiz” diye konuştu.

Vekiller, daha sonra çalıştay öncesi hazırlıklarını tamamlamak üzere il başkanlığı binasından ayrıldı.

İHA