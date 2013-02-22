Çılgın Aşık Rehin Aldı

Edinilen bilgiye göre İncesu ilçesine bağlı Küllü köyünde meydana gelen olayda S.Y.’nin arkadaşlık kurmak istediği H.Y.’nin evine geldiği öğrenildi. Kurusıkı tabanca ile H.Y.’yi yarım saat alı koyan S.Y.’nin olay yerinden kaçtıktan sonda tabancayı Bayramhacılı barajına attığı bildirildi.

Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan S.Y., Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. (iha)

