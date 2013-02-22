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Çılgın Aşık Rehin Aldı

Kayseri’nin İncesu ilçesinde, arkadaşlık kurmak istediği kadını tabanca ile alıkoyan çılgın aşık, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Çılgın Aşık Rehin Aldı
Edinilen bilgiye göre İncesu ilçesine bağlı Küllü köyünde meydana gelen olayda S.Y.’nin arkadaşlık kurmak istediği H.Y.’nin evine geldiği öğrenildi. Kurusıkı tabanca ile H.Y.’yi yarım saat alı koyan S.Y.’nin olay yerinden kaçtıktan sonda tabancayı Bayramhacılı barajına attığı bildirildi.
Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan S.Y., Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. (iha)
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