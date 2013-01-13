Çimen'den Engelliler İçin Konser

Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan ve Beşiktaş'ın son 30 yılda yaptığı tüm maçları ezbere bilen, aynı zamanda hesap makinası kullanmadan hesap yapabilen Çimen'in vereceği konsere, Kayserili Beşiktaşlılar da destek verdi. Kayserili kara kartallar, konserde yerlerini alacaklarını duyururken, tüm Kayserilileri de konsere katılmaya davet ettiler.

Çimen'in konseri, 8 Şubat Cuma günü Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde gerçekleşecek. Konserin biletleri 10 TL'den satışa sunulacak.

Ayrıca, Beşiktaşlı sunucu Mesut Yar'ın da bu anlamlı organizasyona katılarak destek olacağı öğrenildi.