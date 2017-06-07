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Çimsa Melikgazililerle iftarda buluştu

Sabancı Holding iştiraki olan, Türkiye’nin önde gelen çimento ve yapı malzemeleri üreticilerinden Çimsa ve Kayseri Melikgazi Belediyesi işbirliğiyle Gesi Cumhuriyet Mahallesi’nde düzenlenen halk iftarına yaklaşık 3000 kişi katıldı.

Çimsa Melikgazililerle iftarda buluştu
İftar yemeğine Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Başkan Yardımcısı Serdar Öztürk, Çimsa üst yönetimi ile Çimsa’nın iş ortakları yoğun katılım gösterdi. İftar yemeğinde Kayserililer, Ramazan’ın bereketini paylaşarak, birlik içerisinde oruçlarını açtılar.


İftar sonrasında Çimsa’nın Kayseri çalışmaları hakkında bilgiler veren yetkililer, “Tüm iş süreçlerinde çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlama sorumluluğuyla hareket eden Çimsa Kayseri Fabrikası, başarılarıyla sektörde ilklere öncülük etmektedir. Çimsa Kayseri Fabrikası, Kayseri Valiliği’nden Kayseri'nin En Temiz Sanayi Kuruluşu Çevre Teşekkür Plaketini, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ise Türkiye'nin En Temiz Sanayi Tesisi Ödülü’nü almıştır. Bununla beraber Çimsa Kayseri Fabrikası, Türkiye Çimento Sektöründe «Çevresel Ürün Deklarasyonu» belgesini alan ilk firma olurken; Türk Standartları Enstitüsü (TSE), TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi’ni alan ilk çimento fabrikasıdır. Ayrıca Kayseri Fabrikası, Çimento Endüstrisi İşverenler Sendikası’nın (ÇEİS) gerçekleştirdiği İş Sağlığı ve Güvenliği Performans Ödülleri’nde, gösterdiği başarılı performans ile birincilik elde etmiştir.” ifadelerini kullandılar.
Kurum Haberi
 
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