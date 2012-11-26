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Cinayet Olduğu Ortaya Çıkmıştı

Kız arkadaşını öldürdüğü gerekçesiyle yaklaşık üç yıldır tutukluluk hali süren O.H’ye 25 yıl hapis cezası verildi.

Cinayet Olduğu Ortaya Çıkmıştı
Olay, 8 Mart 2010 tarihinde meydana geldi. Kayseri’nin Talas ilçesi Anayurt Mahallesinde bir apartmanın 8. katından düşerek hayatını kaybeden Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencisi Ö.A’nın ölüm nedeninin önce intihar olduğu, ancak yapılan otopsi sonrasında erkek arkadaşı O.H. tarafından öldürüldüğü şüphesi üzerine dava açıldı. Davada, O.H.’ye, ‘kasten adam öldürmek suçundan’ 25 yıl hapis cezası verildi.
Ö.A.’nın ölümünün, önce erkek arkadaşı ile yaşadığı tartışmadan dolayı intihar olduğu düşünülmüş, ancak daha sonra yapılan soruşturmada erkek arkadaşı O.H’nın Ö.A.’yı balkondan iterek öldürdüğünden şüphelenilmişti. Olay sonrasında O.H de bileklerini keserek intihar girişiminde bulunmuştu.
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