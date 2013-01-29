Cinayet Sanığının Cezası Belli Oldu

Kayseri Adliyesi 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Mustafa Y. ve avukatı, öldürülen Abdulsamet G.’nin annesi Hasibe G., ağabeyi Mehmet G. ile avukatları hazır bulundu.

"Kasten adam öldürme" suçundan hakim karşısına çıkan sanık Mustafa Y., verdiği ifadede, “Ben böyle bir suç işlemek istemedim. Yaptığımdan dolayı çok pişmanım. Daha 20 yaşındayım. Olay bir anlık panikle oldu” dedi.

Öldürülen Abdulsamet G.’nin annesi Hasibe G. ise, “Sanığın cezası 10 yıl da olsa 20 yıl da olsa benim oğlum geri gelmeyecek. Başka anaların, ciğerlerin yanmaması için sanığın cezalandırılmasını istiyorum” diye konuştu.

Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucunda, "kasten adam öldürme" suçunu işlediği kanaatine vararak sanığı müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Aralarında husumet olduğu iddia edilen Mustafa Y. (20), aralarındaki husumet nedeniyle Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi Mustafa Şimşek Bulvarı'nda tartıştığı Abdulsamet G. (18) bıçaklayarak öldürmüş, kavga sırasında kendisi de yaralanmıştı. (iha)

