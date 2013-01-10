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Cinayet Zanlısına 14 Yıl Hapis Cezası

Kayseri’de yapılan yargılama sonucu cinayet sanığına ‘kasten adam öldürme’ suçundan 14 yıl hapis cezası verildi.

Cinayet Zanlısına 14 Yıl Hapis Cezası
Kayseri Adliyesi 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanık R.T. ile avukatı ve öldürülen Ö.Ç.’nin babası M.Ç. hazır bulundu. 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada sanık R.T., ‘kasten adam öldürme’ suçundan yargılandı.
Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucunda sanık R.T.’ye ilk önce müebbet hapis cezası verdi. Sanık R.T.’nin ağır tahrik altında suçu işlediğine kanaat getiren heyet, sanık R.T.’ye verilen müebbet cezasını 14 yıla indirdi. (iha)
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