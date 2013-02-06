Cinsel İstismar Sanıklarına Büyük Ceza

Kayseri Adliyesi 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz yargılanan sanıklar R.T., R.Y., R.K., A.I., A.G., A.A., A.S. ve T.B. ile avukatları, cinsel istismara uğrayan G.B.’nin babası A.B. ile avukatı hazır bulundu. 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamada tutuksuz sanıklar, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kişinin hürriyetinden yoksun bırakılması" suçlarından hakim karşısına çıkarıldı.

Mahkeme heyeti, yaptığı yargılama sonucunda "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kişinin hürriyetinden yoksun bırakılması" suçlarından sanık R.T.’ye 13 yıl, R.Y. ve R.K.’ye 13 yıl 9 ay, A.I.’ya 11 yıl, A.S.’ye de 9 yıl 2 ay ceza verdi. Heyet; A.G., T.B. ve A.A.’ya verdiği cezayı 5 yıl süre ile erteledi.

Hapis cezasına çarptırılan sanıklar R.T., R.K., A.I., A.S. ve R.Y. duruşma sonunda tutuklanarak cezaevine gönderildi. (iha)

