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Cinsel İstismar Sanıklarına Büyük Ceza

Kayseri’de "çocuk yaşta çocuğa cinsel istismarda bulunma" suçlamasıyla yargılanan 5 sanığa toplam 61 yıl hapis cezası verildi.

Cinsel İstismar Sanıklarına Büyük Ceza
Kayseri Adliyesi 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz yargılanan sanıklar R.T., R.Y., R.K., A.I., A.G., A.A., A.S. ve T.B. ile avukatları, cinsel istismara uğrayan G.B.’nin babası A.B. ile avukatı hazır bulundu. 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamada tutuksuz sanıklar, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kişinin hürriyetinden yoksun bırakılması" suçlarından hakim karşısına çıkarıldı.
Mahkeme heyeti, yaptığı yargılama sonucunda "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kişinin hürriyetinden yoksun bırakılması" suçlarından sanık R.T.’ye 13 yıl, R.Y. ve R.K.’ye 13 yıl 9 ay, A.I.’ya 11 yıl, A.S.’ye de 9 yıl 2 ay ceza verdi. Heyet; A.G., T.B. ve A.A.’ya verdiği cezayı 5 yıl süre ile erteledi.
Hapis cezasına çarptırılan sanıklar R.T., R.K., A.I., A.S. ve R.Y. duruşma sonunda tutuklanarak cezaevine gönderildi. (iha)
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banu AY 5 yıl önce

erkekler uyanın birileri erkekleri sanık bayanları magdur tanımıyla erkek düşmanlıgı yapıyor.2 yıldır ilişki olursa rıza yoktur denirmi.birileri kabul etmem deyip yargıyı etkilemesi dogrumu.düzmece raporlarla 15 yıl verirkan şimdi bozulmuş kabul maddesi çıkarılması dugrumu.saçının teline dokunanla tecavüz eden aynı kefeye konarak yargılama dogrumu.sadece magdurun iddialarına göre ceza vermek dogrumu.bütün avrıpa test yapın okul başarısına bakarken bizde ugraşamayız bozulmuş kabul hatta 15 yıldan az olamaz tüm cinsel suçlarda demek dogrunu.saçına dokunulan bir kız kalıcı bozuk raporu vermişler her yıl takdirle geçiyor avrupada bu kişiye ceza vermezler kalıcı bozuk olan takdirle geçemez derler bizde 15 yıl ceza dogrumu.evrensel adaletten işimize gelmedimi almamak dogrumu.cinsellik oldumu bayan hep magdur erkek suçlu dogrumu.bu uygulamalar tüm bayanların işine gelmedimi böyle yakandımı magdur erkek suçlu bayan rızası olmasa 2 yıl ilişki olurmu,yakında rıza olamaz maddeside çıkacak bayan olmak varmış uyanın.her an masum ilişki bozulunxa istismarcı sapık olmak onların elinde savunacak 1 madde bulamazsınız kendinizi o zaman anlarsınız uyanın

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banu AY 5 yıl önce

Başınıza kadından hele çocuktan bir iftira gelirse avukat tutmayın paranız cebinizde kalsın içeride harcarsınız.savunacak bir yol bırakılmamış.Koruma adı altında onlar magdur.onlar iftira atmaz.yalan söylemez.yanlış algılamaz.iddialarına itibar.rızaları olmaz.algılamaları gelişmemiştir.ilgili yerlerde agladımı hiç delilde olmasa düzmece raporlar.şimdi bunada gerek yok bozulmuş kabul ceza 15 yıldan az olamaz.Avrupa konseyi test yapın okul başarısına bakın diyor.Bunlarla ugraşamazlarmış.Benim bildigim düzmece raporla kalıcı bozuk verilmiş ama cocuk her yıl takdirle geçiyor.Bu nasıl adalet.evrensel adaletten işimize gelmedimi kaçıyoruz.yazık degilmi düzmece raporlarla veya test yapmadan okul başarısına bakmadan 15 yıl adaletsiz ceza vermek.Korumanı yapmalısın ama adaletinide dogru uygulamalısın.

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BANU AY 5 yıl önce

istismar Tecavüz ruh saglıgını kesin bozuyorsa niye Avrupa Konseyi Test yapın okul başarısına bakın diyor.Onlar test yapıyor okul başarısına bakıyor adaleti arıyor.SİZ bakamayız ugraşamayız demeniz adaletsizlige devam demektir.o zaman onlardan işinize geleni zihniyetinize uyanı al.uymayanı alma sadece iddia oldu masum insanlarıda ruhsaglıgıbozulmuş kabul incelemeden 15 yıldan az olamaz maddesi getir masumlarıda tık.Bu ne vicdansızlık,bu ne kin düşmanlık bu ne adaletsizlik.test yapın okul başarısına bakın inceleyin ayrıca yargıtayın istedigi suçun ani ve kesik hareketlerle işlenmesi maddesini çıkarın

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BANU AY 5 yıl önce

Cinsel İstismar yasası degişmezse cinsel istismarla suçlananlara acırım.Tecavüz edenlerede kızamam.Nedemi kızın burnuna dokunan,saçına dokunan istismarcı.istismarada tecavüzede aynı agırlaştırıcı ceza uygulanıyor.Yerel mahkeme bile tecavüz fiiliyle temas etme arasında fark vardır.agır suçla hafif suça aynı agırlaştırıcısı ceza uygulaması olmaz dedi.Tecavüzcüye verilen 15 yıllık ceza istismara burnuna,saçına dokunanada veriliyor.Kaza ilede olsa çünkü iddia oldumu sanıgın yapacagı bir şey yok.istismara 3 yıl verilmesi gerekirken 15 yıl 12 yıl düzmece ruhsaglıgı raporlarından fazladan adaletsizce veriliyor.onun için istismarla suçlananlara acıyorum.

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Banu AY 5 yıl önce

YARGITAY ÜYESİNİN MECLİSE GETİRDİGİ ADALET KOMİSYONUNDAN DA GEÇEN SUÇUN ANİ VE KESİK İŞLENMESİ MADDESİ Nİ ÇIKARINDA ADALET GELSİN.CEZALARIDA O ZAMAN ARTTIRABİLİRSİNİZ.KESİN DELİL ARAYIN KADIN BEYANINI ESAS ALIRSANIZ ADALETLİ OLMAZ.DELİL YOKSA ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANDIRILIR İLKESİNİ UNUTMAYIN ÇALIŞTIRIN.İDDİ SAHİBİDE İDDİASINI İSPATLAMAK ZORUNDADIR.İLK ÖNCE BUNLAR CEZALARI ARTTIRABİLDİGİNİZ KADAR ARTTIRABİLİRSİNİZ

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HÜRREM 5 yıl önce

ADLİ BİLİMCİLER BU SORUNUN CEVABINI BİLİYORMUSUNUZ?
ruh saglıgı kalıcı bozuk olan nasıl oluyorda fakülteyi kazanıyor.avrupa konseyi test yapın okul başarısına bakın diyor.tabi bizde bakmıyorlar sırf ceza vermek için düzmece raporlar 15 yıl adam suçlu olmasada cezaevleri doldu.Adli Bilimciler size soruyorum nasıl oluyor kendi yasamını idame edemeyecek derecede ruhsal saglıgı bozuk olan fakülteki kazanıyor.sizin rapora göre kazanamaz ama kazanmıiş demekki yankış rapor vermişsiniz yazık degilmi o adama yıllarca xeza evinde yatacak tek sizin raporunuzdan böyle binlerce şuçsuz kişi var yazık degilmi bu topluma bilgi verin adalet yok deyin konu cinsellik oldumu gerisi teferruat deyin.vicdanmı o ne yahu deyin.böyle rapor verip nasıl rahat yemek bogazınızdan geçiyor nasıl rahat uyuyorsunuz onu bu topluma anlatınız.hatta kalıcı bozuk dediginiz kişilerin hiç ilaç kullanmadıklarını tedavi olmadıklarını yazınız başarılarınızı anlatınız.Bunları delil olarak sunanların delilleri kabul olmadıgını insanların suçsuz içeri tıkmanın güzelligini anlatınız.iki feminist erkek düşmanı eylem yapınca cezaları 20 kat arttırdıgınızı anlatınız.Toplum ne kadar ahlaka önem verdigimizi anlasın çünkü biz ahlaklıksızlık olmasında adaletsizlige razıyız hoşnutuz deyip anlatınız

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