Cinsel İstismar Sanıklarına Büyük Ceza

Mahkeme heyeti, yaptığı yargılama sonucunda "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kişinin hürriyetinden yoksun bırakılması" suçlarından sanık R.T.’ye 13 yıl, R.Y. ve R.K.’ye 13 yıl 9 ay, A.I.’ya 11 yıl, A.S.’ye de 9 yıl 2 ay ceza verdi. Heyet; A.G., T.B. ve A.A.’ya verdiği cezayı 5 yıl süre ile erteledi.
Hapis cezasına çarptırılan sanıklar R.T., R.K., A.I., A.S. ve R.Y. duruşma sonunda tutuklanarak cezaevine gönderildi. (iha)
erkekler uyanın birileri erkekleri sanık bayanları magdur tanımıyla erkek düşmanlıgı yapıyor.2 yıldır ilişki olursa rıza yoktur denirmi.birileri kabul etmem deyip yargıyı etkilemesi dogrumu.düzmece raporlarla 15 yıl verirkan şimdi bozulmuş kabul maddesi çıkarılması dugrumu.saçının teline dokunanla tecavüz eden aynı kefeye konarak yargılama dogrumu.sadece magdurun iddialarına göre ceza vermek dogrumu.bütün avrıpa test yapın okul başarısına bakarken bizde ugraşamayız bozulmuş kabul hatta 15 yıldan az olamaz tüm cinsel suçlarda demek dogrunu.saçına dokunulan bir kız kalıcı bozuk raporu vermişler her yıl takdirle geçiyor avrupada bu kişiye ceza vermezler kalıcı bozuk olan takdirle geçemez derler bizde 15 yıl ceza dogrumu.evrensel adaletten işimize gelmedimi almamak dogrumu.cinsellik oldumu bayan hep magdur erkek suçlu dogrumu.bu uygulamalar tüm bayanların işine gelmedimi böyle yakandımı magdur erkek suçlu bayan rızası olmasa 2 yıl ilişki olurmu,yakında rıza olamaz maddeside çıkacak bayan olmak varmış uyanın.her an masum ilişki bozulunxa istismarcı sapık olmak onların elinde savunacak 1 madde bulamazsınız kendinizi o zaman anlarsınız uyanın