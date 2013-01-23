Cinsel Saldırıyı Şikayet Edin

Kayseri TED Koleji’nde gerçekleştirilen konferansa Ağır Ceza Hakimi Necati Daştan ve Cumhuriyet Savcısı Mustafa Arslantürk katıldı. Konferansta ilk olarak konuşan Ağır Ceza Hakimi Daştan, “Burada kritik bir konuya temas edelim. Birçok mağdurda şunu görüyoruz. Olayı adliyeye intikal ettirmekten çekiniyorlar. Biz bunu nasıl ispatlayacağız. İspatlayamazsak mahcup olma durumumuz var. Diğer suçlara nazaran cinsel saldırı suçlarında uygulama biraz daha farklı. Mağdurun beyanına daha fazla itibar edilmektedir. Şimdi diyeceksini ki ‘iftira ile bunu nasıl ayırt ediyorsunuz? Tabi o artık mahkemenin sorumluluğunda. Yetişmiş tecrübeli hakimlerimizin sorumluluğunda. Bunun ayrımı rahatlıkla yapılabilir. Sanıkların ifadesi, mağdurun ifadesi, olayı anlatırken içine girdikleri psikolojik durum, dosyanın genel durumu ve aradaki husumet hep birlikte değerlendirilir ve inanın bazen tek mağdurun ifadesiyle dahi sanıklara ceza verdiğimiz olmuştur. Bu açıdan biz mağdurları yüreklendiriyoruz, cesaretlendiriyoruz” dedi.

Daştan, “Kendilerine cinsel saldırı olduğu takdirde, çekinmeden bunu adli birimlere, kolluk kuvvetlerine ya da Aile Sosyal Politikaları Bakanlığı'na bildirsinler. Bu şekilde haklarını arama yoluna gitsinler. Aksi takdirde bir eylemin cezasız kalması başka eylemlere kapı açacaktır ve başkalarının canının yanmasına sebep olabilecektir. Mahkemeden almış olduğum 3-5 tane karar var. Bunları paylaşmak istiyorum. Mağdure 9 yaşında sanık 16 yaşında, suç cinsel istismar, cinsel ilişki yok sadece dokunma kapsamında kalmış. Ceza 9 yıl. Mağdur 16 yaşında sanık 26 yaşında, suç yeri Kayseri, mağdurenin kızlık zarı bozulmuş, tecavüze uğramış ve ceza 28 yıl” diye konuştu.

Cumhuriyet Savcısı Mustafa Arslantürk ise, yaptığı konuşmasında, “Algılama ve irade yeteneğinin olması lazım bir suçta. Suç tanımı hukuka aykırı olan bir durumdur. haksızlıktır. Dolayısıyla bu haksızlık toplumdaki toplam değerler bütünüdür. Yeni yasamız suçu bir haksızlık olarak tanımlamaktadır. TCK'da suçları anlatırken, ya insanlığa karşı bir nesil yok edilmiştir bu suçtur ya hayata karşıdır öldürülmüştür” dedi.