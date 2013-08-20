Çobanı Öldürüp Hayvanları Çaldılar

Kayseri 'de av tüfeği ile vurulan çoban hayatını kaybederken, yaşlı adamın olay yerinde bulunan eşeği ve 13 ineği çalındı.

Edinilen bilgiye göre, Kuruköprü köyünde ineklerini otlatmaya giden 81 yaşındaki İ.E.'nin akşam üzeri eve dönmemesi üzerine endişelenen yakınları, çobanı aramaya koyuldu. İ.E.'yi boş arazide vurulmuş halde bulan yakınları şok geçirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri İ.E.'nin av tüfeği ile vurulduğunu belirledi. Kimliği henüz belirlenemeyen zanlı ya da zanlıların olay yerinde bulunan 13 ineği ve bir eşeği de çaldığı öğrenildi. Çalınan ineklerin 50 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden İ.E.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.