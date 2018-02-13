Çocuk Evlerinden Mehmetçik'e mektup

Çocuk Evleri’nde kalan yaklaşık 10 çocuk Zeytin Dalı Operasyonu kapsamında Afrin’de çatışan Mehmetçiğe mektup yazdı, gönderilmek üzere çeşitli hediyeler hazırladı. Çocuklar yazdıkları mektupları önce Aile ve Sosyal Politikalar Kayseri İl Müdürü Nevzat Özer ile paylaştı. Çocukların gösterdiği örnek davranışın kendilerini hem mutlu ettiğini hem de duygulandırdığını belirten İl Müdürü Özer, “ 'Müdürüm biz Afrin’deki asker ağabeylerimizin yanına gidemiyoruz ama onlara bu şekilde mektup göndererek ve dua ederek katkı sunacağız’ dediklerinde çok mutlu olduk ve duygulandık. Çocuklarımıza devlet olarak sadece sıcak bir yuva sunmuyoruz, onların zihinlerine merhametin, vefanın, devlet ve bayrak sevgisinin ne kadar önemli olduğunu da işliyoruz. Milletçe birlik ve beraberliğin bu kadar önemli olduğu bir dönemde devletin koruması altında bulunan çocuklarımızın bu davranışı ve gösterdikleri hassasiyet önemli” diye konuştu.



Mektup yazan 5’inci sınıf öğrencisi Emine Kara ise, asker ağabeylerine teşekkür ederek, “Ben birinci dönem takdir aldım, bize bu imkanları sağladığı için Allah’a şükrediyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımız ile Fatma Betül Ablamıza teşekkür ediyoruz. Allah yardımcıları olsun” dedi.



Çocukların yazdığı mektuplar ve zarfların içine koydukları tespihlerle bileklikler Kayseri 1. Komando Tugayı aracılığıyla Afrin’deki Mehmetçiğe ulaştırılacak.