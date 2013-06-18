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Çocuk Hastanesini Lağım Suları Bastı

Erkilet Emel Mehmet Tarman Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde, atılan peçeteler nedeniyle tıkanan tuvaletler taştı. Sabah muayene olmak için gelen hastalar tarafından fark edilen taşkın, temizlik işçilerince temizlendi.

Çocuk Hastanesini Lağım Suları Bastı
Erkilet’te bulunan Emel Mehmet Tarman Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde sabah saatlerinde tuvaletler taştı. Taşkın nedeniyle birçok muayene odasını su basarken, yayılan koku da muayene için bekleyen vatandaşları zor durumda bıraktı.
Koridorları basan su, temizlik görevlileri tarafından tahliye edilmeye çalışılırken, KASKİ ekipleri de tıkanan yerlerin açılması için çalıştı.
Yapılan çalışmalar sonrasında muayene yaklaşık bir saat kadar gecikmeli olarak başladı.
Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Ahmet Gödekmerdan, tıkanmanın vatandaşların çöpe atmaları gereken poşet ve çocuk bezlerini tuvaletlere atmalarından dolayı kaynaklandığını söyledi.
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