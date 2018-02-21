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“Çocuk istismarı insanlık suçudur”

Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, Çocuk Psikiyatri ABD Başkanı Yrd. Doç. Dr. Sevgi Özmen, Çocuk Psikiyatri Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Esra Demirci, son günlerde gündeme gelen çocuk istismarı ilgili ortak basın açıklaması yaptılar. Çocuk istismarının insanlık suçu olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Çocuğa karşı işlenilen bu suçun hiçbir hafifletici sebebi ya da gerekçesi bulunamaz” denildi.

“Çocuk istismarı insanlık suçudur”
 
“Tedavisi en zor travmalardan biri olan istismar; çocuğun, ailenin ve toplumun ruh sağlığını olumsuz etkileyen bir insanlık suçudur.” denilen açıklamada şu görüşlere yer verildi:
“Çocuğa karşı işlenilen bu suçun hiçbir hafifletici sebebi ya da gerekçesi bulunamaz. İstismar sonrası gelişen bedensel ve ruhsal sıkıntıların tedavi ve rehabilitasyonu önemli olup, çocuğun ve ailenin maruz kaldığı travmatik süreçlerden korunması (ör: aile ve çocuğun suçlanması, dışlanması, etiketlenmesi, hukuki süreçlerin getirdiği yükler…) ve rehabilitasyonu toplumun bütün bireyleri tarafından önemle yerine getirilmelidir. İstismar olmadan önce asıl olan istismarın engellenmesi için gerekli koruyucu hizmetlerin sağlanması ve caydırıcı hukuki tedbirlerin alınmasıdır. Ayrıca gelişen teknoloji, sosyal medya ve iletişim araçları istismarcıların çocuklara ulaşmasını kolaylaştırmakta olup konu ile ilgili gereken önlemlerin hızla alınması gerektiği açıkça görülmektedir. Ülkemizde tek bir çocuğun bile istismara maruz kalması kabul edilemez olup, yetişkinler olarak hepimizin ahlaki ve vicdani olarak bu sorumluluğu alması gerekmektedir. Bununla birlikte, her bireyin kendi çocuklarından başlayarak çevresindeki bütün çocuklara istismarla ilgili susmamaları ve korkmamaları gerektiği konusunda bilgi vermeleri, beraberinde konu ile ilgili yetişkinlerin de susmamaları gerektiği toplumsal olarak vurgulanmalıdır. İstismarın bir kader değil, hepimizin el birliği ile önleyebileceği bir suç olduğu bilinmelidir.”
Kurum Haberi
 
 
 
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