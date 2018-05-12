Çocuk Oyunları'nın 5'incisi yapıldı

Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunlarını tekrar gün yüzüne çıkarmak, çocukları bilgisayar başından kaldırıp, spor hayatına oyunla başlatmak, büyüklerin oynadıkları oyunları geleceğin büyükleri çocuklara da oynatarak geçmişle gelecek arasında köprü kurmak amaçlanıyor. 18 Eylül 2017 tarihinde başlayan program, geleneksel çocuk oyunları il finalleri yapıldı. Finallerde 2. sınıflarda yağ satarım, 3. sınıflarda mendil kapmaca, 4. sınıflarda tombik 5. ve 9. sınıflarda kaleli yakan top oyunları oynandı. Kayseri Geleneksel Çocuk Oyunları 2017/2018 Eğitim Öğretim Yılında toplamda 16 ilçede 354 okulun ve 25 bin 13 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlik hakkında bilgiler veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici emeği geçen herkese teşekkürlerini ileterek, "Bu yıl 5.’si gerçekleşen Geleneksel Çocuk Oyunlarımız devam ediyor. Bu organizasyonda emeği geçen Milli Eğitim camiasına can gönülden teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi gençlerin bu heyecanı anlatılmaz, yaşanır. Burada bunu yaşıyoruz. Geçmişle gelecek arasında köprü kuran bir organizasyon. Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunlarımızın sergilenmesi, gençlerin bu sayede sportif altyapısının oluşturulması bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. İnşallah bu ülkenin gençliği bugün çocuk oyunlarıyla başlayacak, yarın sportif faaliyetler yapacak, gün geldiğinde bu ülkenin askeri, polisi olmayı, bu millete hizmet etmeyi kendilerine şiar edecekler. Burada en çok hoşuma giden Suriyeli çocuklarımızın bu müsabakalara katılması. Savaş mağduru, kolunun biri olmayan bir çocuğun geleneksel çocuk oyunlarını burada yaşaması ülkemizin içinde bulunduğu durumu gösteriyor. Sahip çıktığımız insanlara verilen eğitim sayesinde gelmiş oldukları konum, altyapı, eğitim ve sportif faaliyet devletin; millete ve Suriyelilere hizmetinin bir göstergesi" ifadelerini kullandı.

İl Milli eğitim Müdür Yardımcısı İlyas Yılmaz ise, "Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz arasında ortaklaşa gerçekleştirilen bir etkinlik. Görüyorsunuz, mesleğimizin 30. yılındayız ama ilk günkü gibi heyecanlıyız, iştahlıyız. Çocuklarımızı böyle mutlu, neşeli, mesut ve bahtiyar gördüğümüz zaman biz de çok memnun oluyoruz. Bu organizasyonu gerçekleştiren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İHA

