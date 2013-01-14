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Çocuk Oyunu Sahne Aldı

Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri çerçevesinde Büyükşehir Belediye Konservatuarı Tiyatro Bölümü, "Masal Dünyasına Yolculuk" adlı müzikli çocuk oyununu sahneye koydu.

Çocuk Oyunu Sahne Aldı
Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda gerçekleşen "Masal Dünyasına Yolculuk" adlı oyuna özelikle çocukların yoğun ilgisi vardı.
Alaaddin'in dostu olan ve güçlüklerle karşılaşan küçük prensi zor durumdan kurtarmak adına serüvenden serüvene yolculuğu konu alan oyun, çocuklar tarafından ilgi ile izlendi.
Zerrin Polat'ın yazdığı oyununun Genel Sanat Yönetmenliğini Murat Özdeniz yaparken Erdem Bayar yönetmenlik görevini üstlendi.
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