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Çocuk Şube Personeline İletişim Semineri

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü personeline yönelik, İletişim Becerileri konusunda seminer verildi.

Çocuk Şube Personeline İletişim Semineri
Çocuk Şube Müdürlüğü'nce yürütülen “Personele Davranış Modeli Eğitimi Projesi” kapsamında, suça sürüklenen ve mağdur çocuklar ile bilgisine başvurulan şahıslar ve ailelerle daha iyi iletişim kurulabilmesi, suç çeşitlerine göre ortak bir davranış modeli sergilenebilmesi, psikolojik destek verilebilmesi ve doğru yönlendirilmesi amacıyla, Büyükşehir Belediyesi’nde görevli İletişim Eğitmeni Hatice Özmen tarafından iki oturum halinde Çocuk Şube Müdürlüğü personeline İletişim Becerileri konusunda seminer verildiği bildirildi.
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