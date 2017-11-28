Çocuk ürünleri ve takılara 'kimyasal' denetimi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının haziran ayında yayımladığı "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik" kapsamında günlük hayatta sıkça kullanılan pek çok ürüne kimyasal kısıtlaması getirilmişti. Düzenlemenin bazı hükümleri ise 23 Aralık'ta yürürlüğe girecek.

Piyasadaki ürünlere yönelik kimyasal denetimlerini Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yapacak. Bakanlık, bu kapsamda, çocuk ve bebek ürünleri, takılar, oda kokuları, tekstil ürünleri, deri eşyalar, kırtasiye ürünleri ile oyuncaklar başta olmak üzere plastik malzemeler için geniş çaplı denetime hazırlanıyor.

Bakanlık yetkilileri, söz konusu ürünlerin, ithalatını ve üretimini yapan firmalar ve perakende sektörü temsilcileriyle buluştu. Özel sektör temsilcilerini, haziranda yayımlanan yönetmelik konusunda bilgilendiren yetkililer, 23 Aralık itibarıyla denetimlerin başlayacağını bildirdi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, çocuk ve bebeklerin ağzına değme ihtimali bulunan her türlü ürün için getirilen "kurşun" kısıtlaması kapsamında denetimler yapılacak. Özellikle üzerinde baskı bulunan çarşaf, kalem, ayakkabı gibi ürünlerde yoğun kurşun bulunabiliyor.

Bebek bezi gibi çocuk bakım gereçleri ile spor ayakkabılarda "PAH" kimyasalı kısıtlanırken, bu ürünler de denetime tabi tutulacak.

Lavabolar ve tuvaletlerle kullanılan özellikle jel görünümlü koku gidericiler ve oda spreylerinde yoğun kullanılan "dikloroben" de kısıtlandı. 23 Aralık'tan itibaren piyasadaki ürünlerin büyük bölümünün satışı yapılamayacak. Deterjanlar da "nonil fenolün ve benzen" kimyasalları açısından denetlenecek.

Oyuncaklar, bileklikler, saç bantları kapsamda

Ayakkabı ve çanta gibi deri ürünlerle tekstil ürünlerinde kullanılan "krom VI, DMF, PAH ve kurşun" gibi kimyasallar da kısıtlanacak. Aynı zamanda deri ürünlere konulan minik silikon toplar, içindeki kimyasallar nedeniyle kısıtlamaya tabi tutulacak.

İmitasyon takı, saat ve aksesuarlar için de "nikel, kadmiyum, krom VI, PAH ve kurşun" gibi riskli kimyasallar kısıtlama kapsamına girdi. Oyuncak ve kırtasiye ürünlerinde "benzen ve PAH", yapıştırıcı ve sprey boyalarda "toluen" kısıtlanırken, bu ürünler denetim kapsamına alınacak.

Bisiklet, golf sopaları ve raketlerin plastik tutma bölümleri, spor malzemeleri, kol saatleri kayışları, plastik bileklik ve saç bantlarıyla maskelerde de "PAH" kimyasalı kısıtlanırken, bu ürünlerin sıkı denetimi yapılacak.

AA

