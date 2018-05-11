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Çocuklar AB Günü filmi izledi

Kayseri Ticaret Odası AB Bilgi Merkezi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, Avrupa Günü kapsamında, çocuklar için sinema şöleni düzenlendi.

Çocuklar AB Günü filmi izledi
Konuyla ilgili bilgi veren KTO Başkanı Ömer Gülsoy, 10 okuldan 400 civarında öğrenciye  9 Mayıs Avrupa Günü etkinlikleri kapsamında animasyon film izleteceklerini ifade etti. Gülsoy, “Bu etkinlikler çocuklarımızın sosyal hayata adapte olması için yapılan bu etkinlikleri önemsiyoruz. Çocuklarımızı etkinlik kapsamında sinemayla tanıştırmak istedik. 10 okul 400 civarında öğrencinin katıldığı bu etkinliğin çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Bundan sonra buna benzer etkinlikler devam edecek.”
Şölen kapsamında çocuklar, Maşa ile Koca Ayı adlı animasyon filmi izledi.
 

İHA

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