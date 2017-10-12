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Çocuklar bizim en değerli emanetimiz

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, kreş yöneticileri ve sorumluları ile toplantı yaptı. İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Müdürlüğe bağlı 55 kreşin yöneticileri ve sorumluları ile birlikte, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer katıldı.

Çocuklar bizim en değerli emanetimiz
İkincisi yapılan toplantıyla ilgili bilgi veren İl Müdürü Nevzat Özer, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının koruyucu ve önleyici rehberlik çalışmaları kapsamında, zaman zaman kreş yöneticileri ile bir araya geldiklerini söyledi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının politikaları doğrultusunda kreşleri yakından takip ettiklerinin altını çizen İl Müdürü Nevzat Özer, “Emanet ettiğimiz bir hedef kitlemiz var ve bunlar bizim çocuklarımız. Uzman arkadaşlarımız buralarda belli periyotlarla gerekli denetimleri yapıyor. Bu bağlamda kreşlerimizde gerek denetimlerimiz hakkında konuşmak gerekse onların sorunlarını masaya yatırmak, onları motive edip yanlarında olduğumuzu hissettirmek adına Müdürlüğümüzün denetim alanı içerisinde yer alan kreşlerimizle ikinci görüşmemizi gerçekleştiriyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu tür toplantılar devam edecektir” ifadelerini kullandı.
İHA
 
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