ÇOCUKLAR GÖZÜ YAŞLI KALMASIN

TÜM-İŞ Genel Başkanı Mahmut Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla konfederasyon binasında çocukları kabul etti.Erhan-Ahmet İnci İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Hasret Tanrısevdi, konfederasyonda başkanlık koltuğuna oturarak, yetkililere iş kazalarına çare bulmaları için çağrıda bulundu.Şahin'in makam koltuğuna oturan Hasret Tanrısevdi, babası Ahmet Tanrısevdi'nin, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada çalışırken iş kazası sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.Hasret Tanrısevdi, babasız yaşamanın çok zor olduğunu belirterek; “Çocuklar gözü yaşlı kalmasın.” dedi.Taşeron işçilerin bazılarının devlet kadrosuna geçtiğini, bazılarının ise gözü yaşlı alınmayı beklediğini belirten Hasret Tanrısevdi, "Devletimiz bir milyon işçiyi almış da yüz bin işçiyi mi alamıyor? Cumhurbaşkanımızla konuşmak istiyorum. Hem taşeron işçiler için hem de iş kazalarını Cumhurbaşkanımıza anlatmak istiyorum. Lütfen önümüzdeki sene 23 Nisan'da bu konuları konuşuyor olmayalım." dedi.TÜM-İŞ Genel Başkanı Şahin ise TÜM-İŞ olarak ne gerekiyorsa yapacaklarını belirterek; “Hasret Tanrısevdi başkanımızı, Cumhurbaşkanımızla görüştürüp bu konuları birinci ağızdan kendisinin anlatmasını sağlayacağız” diye konuştu.Genel Başkan Mahmut Şahin, toplantı salonunda kendisini ziyarete gelen çocuklarla bir süre sohbet ederek, görüş ve isteklerini aldı.