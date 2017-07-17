Çocuklar için 15 Temmuz programı

İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven merkez ilçelerden Melikgazi, Kocasinan ve Talas‘ta gerçekleştirilen 3 ayrı programa katıldı. Programın ilki Talas İlçe Müftülüğüne bağlı Hacı Halil Bayraktar Camii’nde, ikincisi Kocasinan İlçe Müftülüğü’ne bağlı Ahmet – Ayşe İnci Camii’nde ve üçüncüsü Melikgazi İlçe Müftülüğü’ne bağlı İldem Merkez Zeki Soygüllüce Camii’nde yaz Kur’an kurslarına yönelik "Şehitlerimizi Anma Özel Programı" gerçekleştirildi.

Düzenlenen programlarla kız ve erkek öğrencilere 15 Temmuz ruhu anlatıldı. Öğrenciler şehitlerin ruhuna Kur’an-ı Kerim okudular ve salavatlar getirdiler.

Düzenlenen programlardan üç tanesine katılarak 15 Temmuz’u hatırlatmak ve öğrencilere aşılamak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten Müftü Güven, “Rabbim bir daha böyle bir hain darbe girişimini ne ülkemize ne de İslam alemine yaşatmasın” dedi.

Kurum Haberi