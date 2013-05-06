Çocuklara Trafikte Kaskın Önemi Anlatıldı

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş ile öğrenciler katıldı.

İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, projenin açılış konuşmasında, trafikte kask takmayan ve kaza yapan bir çok kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu söyledi. Aydın, “Bisiklet sürdüğünüzde yere düştüğünüz zaman ilk hasar gören yerlerden biri de kafamız oluyor. Ayağımız kırıldığı zaman, kolumuz kırıldığı zaman hastaneye gidiyoruz ve bir süre sonra iyileşiyoruz. Ancak kafamızdan aldığımız ciddi bir darbe sonrasında hayatımızı kaybetme tehlikemiz var. O nedenle trafikte bisiklet bile kullanıyorsak kask hayatımız için kask takmalıyız” diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz ise, çocukların geleceğin büyükleri olduklarının altını çizerek, “Siz çocuklar bizim geleceğimiz olduğunuz için hayatınız çok önemli. Bu nedenle trafikte çok dikkatli olmanız gerekiyor” ifadesinde bulundu.

Toplantının devamında ‘Trafikte Kask Kullanmanın Önemi’ Ludwingsburg İPA Başkanı Hans Erb tarafından çocuklara uygulamalı olarak anlatıldı.