Çocuklardan Anlamlı Defile

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe; Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fetih Şahinoğlu, İl Sağlık Müdürü Ahmet Öksüzkaya, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü çalışanları ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fetih Şahinoğlu, “Çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla son yıllarda ülkemizde atık su, hava, deniz, kimyasallar, gürültü, iklim değişikliği gibi değişik alanlarda bakanlığımızca birçok proje geliştirilmiştir. Bu faaliyetlerin başarıyla devam etmesi, uygulamaların hedefine ulaşması ancak bireylerin ve toplumun çevre konularına karşı sahip çıkması ile mümkün olacaktır. Çevre bir kurum ya da kuruluşun değil, bütün insanlığın sorumlu olduğu yaşam alanıdır. Gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak için tabiatın korunması ve yeşil alanların korunarak artırılması için mutlak surette kamuoyunun bilinçlendirilmesi büyük önem arz etmektedir” diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından ana sınıfı öğrencileri geri dönüşüme atılan eşyalardan kıyafet defilesi düzenledi. Defilede yürüyen öğrenciler büyük beğeni topladı. Öğrenciler, annelerinin yaptıkları kıyafetlerle çevre temizliğinin önemini vurgulamak amacıyla defilede düzenlediklerini söyledi.

Defileyi düzenleyen öğrencilerin okul müdürü Ferruha Büyükgöngü ise, “Çevre Günü'ne çocuklarımızla birlikte yaptığımız geri dönüşüm kıyafetleri ile dikkat çekmek istedik. İnşallah herkes tarafından beğenilmiştir” dedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlik sonrası Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü çalışanları Vali Orhan Düzgün’ü makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında konuşan Vali Orhan Düzgün, “Tabii çevre sorunlarına olan duyarlılık herkesin üzerine düşen bir görev. Kendi imkanlarımız ölçüsünde çevreyi korumak ve gelecek nesillere iyi şekilde bırakmak durumundayız” şeklinde konuştu.