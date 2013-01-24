Çocukların Polislik Hayali Gerçek Oldu

Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen proje kapsamında, ilkokul ve ortaokullarda öğrenim gören başarılı öğrenciler, Çocuk Şube Müdürlüğü'nde misafir edildi. Okulların 1’inci ve 8’inci sınıflarındaki öğrencileri Çocuk Şube Müdürlüğü’ne getiren ekipler, çocukları polis araçlarına bindirdi ve polis telsizini kullandırdı.

Öte yandan, çocuklara Emniyet Müdürlüğü toplantı salonunda polis ekiplerinin tanıtıldığı bir film gösterildi. Filmi izleyen çocuklar, polis olmaya karar verdiklerini ifade etti. Polis, film gösterisinin ardından öğrencilere ikramda bulundu. İkram sırasında çocuklarla sohbet eden Çocuk Şube Müdürü Davut Atlı, öğrencilere polislik mesleği hakkında bilgi verdi.