Çocukların zihinlerinde iyi intiba bırakılmalı

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans salonunda yapılan final programına İl Müftüsü Güven’le birlikte, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, Melikgazi Halk Eğitim Merkezi Müdürü İzzet Serkuş, İlim Yayma Cemiyeti Kayseri şubesi yetkilileri, kurs öğrencileri ve aileler katıldı.Güven, kursa katılan öğrencilere, öğrencileri kursa gönderen ailelere ve bu kursta sorumluluğu yüklenenlere teşekkür ettikten sonra konuşmasını şöyle sürdürdü:“Bu yıl, 63 bin öğrencimiz, Kayserimizde yaz Kur’an kurslarımıza devam ediyorlar. Elhamdülillah. Bu bağlamda, bizler, Kayseri’deki STK’lar ile irtibat halinde onlarla ortak yaz Kur’an kursları açtık. Bunlardan bir tanesi de burasıdır. Burada çocuklarımızın eğitimleri için çabalayan fahri öğreticilerimize, sizlerin ve çocuklarımızın adına teşekkür ediyorum.Kurs öğreticilerimizden en büyük isteğimiz; öğrencilere bir şeyler öğretmelerinin yanında, onlara güzel örnek olmalısınız. Kurslara gelen bu çocukların, belki de hayatlarında ilk ve tek Kur’an hocası siz olacaksınız. Bu yaz Kur’an kursundan sonra, belki bir daha başka bir kursa dahil olmayabilirler bu çocuklar. Onların zihinlerinde iyi intiba bırakılması gerekiyor.”Din eğitimi veren insanlar olarak yükümlülüklerinin ve sorumluluklarının çok büyük olduğunu söyleyen Güven konuşmasını şöyle tamamladı:“Daha önceleri 14 yaşından küçük çocuklarımız Kur’an eğitimi alamıyorlardı. Şu an bunların hepsi aşıldı. Sadece çocuklar değil, aynı zamanda büyükler de özellikle Kur’an kurslarımıza gelmeli ve Kur’an eğitimlerini almalıdırlar. Hanım efendiler ve genç kızlar için Kur’an kursları büyük imkandır aslında faydalanmak isterlerse. Camiler, yalnızca yaşlı erkekler için değildir. Özellikle gençlerin ve hanım efendilerin de camilerimizi doldurmalarını istiyoruz. Memleketimizin ve İslam ümmetinin geleceği olan evlatlarımızın eğitilmesi için uğraşan herkese teşekkür ediyorum. Yüce Mevla, yâr ve yardımcımız olsun.”