Çolakbayrakdar çifti üçüz bebek ziyaretinde

Kocasinan’da yeni doğan bebeklere fırsat buldukça eşi Fatma Çolakbayrakdar ile birlikte ev ziyaretinde bulunan Başkan bu kez, Barbaros Mahallesinde yaşayan ve üçüzlerin doğumuyla 4 çocuk sahibi olan Avcı ailesine misafir oldu. Üçüz bebekleri kucaklarına, üçüzlerin ablası Sıla’yı ise yanlarına alan Çolakbayrakdar çifti, “Allah bahtlarını açık etsin, uzun ömürler versin. Vatana millete hayırlı olmalarını diliyoruz” diyerek aileye bebek setlerini hediye etti.







Çolakbayrakdar çifti, Sosyal belediyecilik anlayışıyla kültür ve sosyal hizmetlere büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Bu çerçevede Kocasinan bölgesinde doğan her bebeği ‘Hoş Geldin Bebek’ diyerek karşılıyoruz. Bu proje ile çocuklarımıza sahip çıkarak ilk adımı atıyoruz. Ailelerimizin sevinçlerine ortak olup mutluluklarına mutluluk katmaya çalışıyoruz. Kocasinan’da hayata başlamış her bireyin doğumundan başlayarak hayatın her alanında yanında oluyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak eğitimden sağlığa, kültürden sanata hayatın her alanında varız. Gelecek nesillere daha güçlü ve daha yaşanabilir bir Kocasinan bırakmak için yoğun gayret sarf ediyoruz. Allah herkese hayırlı uzun ömürler versin” diye konuştu.









Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesinden ‘Hoş Geldin Bebek Paketi’ almak isteyen ilçe sakinleri, yeni doğan bebeklerinin aile toplum kağıdı ile birlikte Belediyenin Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü’ne müracaat etmelerinin yeterli olacağını sözlerine ekledi.

Avcı ailesi de Kocasinan Belediyesinin hediyesinden ve Başkan Çolakbayrakdar'ın ziyaretinden çok memnun olduklarını belirterek, teşekkür etti.