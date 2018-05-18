Çolakbayrakdar, ilk iftarını şehit ailesiyle açtı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ramazan’ın ilk iftarını, şehit ailesiyle birlikte yaptı. Kocaman ailesine misafir olan Başkan Çolakbayrakdar’a eşi Fatma Çolakbayrakdar eşlik etti.

Başkan Çolakbayrakdar, eşi Fatma Çolakbayrakdar ile birlikte Barbaros Mahallesi’nde ikamet eden Kocaman ailesinin evlerine misafir oldu. Şehit babası Ali Haydar Kocaman ile sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, Ali Haydar Bey’e ve aile fertlerine hayırlı uzun ömürler diledi. Şehit ve gazilere minnet duyduklarını kaydeden Başkan Çolakbayrakdar, "Bir milletin, şehitlerine ve gazilerine göstereceği en öncelikli vefa şehit yakınlarını ve gazileri yalnız bırakmamaktır. Bu topraklarda huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşıyorsak şehitlerimizin sayesindedir. Bu yüzden her zaman sizlerin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Şehidimizin babası Ali Haydar Bey'e evini, sofrasını ve daha önemlisi gönlünün kapısını bize açtığı için teşekkür ediyorum. Mevlam, birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Bir kez daha dile getiriyorum ki vatanını, milletini ve kutsal değerlerini korumak için savaşan ve bu uğurda canını veren aziz şehitlerimiz asla unutulmayacak. Bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Gazilerimize sağlıklı, sıhhatli hayırlı ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, ardından teravih namazı kılmak için Beyazşehir Mahallesi Mahmut Özakkaş Camii’ne gitti. Namaz sonrası mahalle sakinleri ile sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, onların sorunlarını ve taleplerini dinlemeyi de ihmal etmedi.

Kurum Haberi



