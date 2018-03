Çölyak Araştırma Komisyonu Kayseri’de

Holiday Inn otel’de yapılan toplantıya; Vali Süleyman Kamçı, TBMM Çölyak Hastalığı Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Komisyon Kâtip Üyesi Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, Komisyon Üyeleri Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan ile Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, bazı ilçe belediye başkanları ve Çölyak hastaları ile aileleri katıldı.Çölyak komisyonunun 17 Haziran’da 4 partinin birlikte vermiş olduğu önerge doğrultusunda kurulduğunu belirten AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, ”Yaklaşık 4 aylık bir zaman içerisinde Türkiye’deki Çölyak hastalarımızın günlük yaşantılarında daha rahat bir şekilde yaşamalarını sağlayabilmek adına bir komisyon araştırması yapıyoruz. 30’a yakın çölyak dernek başkanlarıyla birlikte şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda bazı eksiklikleri tespit ettik. Çalışmalarımızı Kayseri’de sonlandırmış olduk. 15 gün içerisinde raporu hazırlayarak TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a sunacağız” şeklinde konuştu.Sağlık Bakanlığının raporlarına göre Türkiye’de kayıtlı 70 bin çölyak hastası olduğunun altını çizen Tamer, “Amacımız bu hastalarımızı glutenden uzaklaştırmak... Bildiğimiz bir ilaç tedavisi yok, ama glutensiz diyetlerle tedavi edilebilir durumdadır. O açıdan glutensiz gıdalara her yerde rahat ulaşılabilmesini sağlamak en büyük amacımızdır. Yaklaşık 10 yıl önce glutensiz gıda üreten firma sayısı parmakla gösterilebilecek kadar azdı ama bugün pek çok firma glutensiz gıda üretebiliyor. Yine de dışarıdan gelen ürünlerin piyasadaki payı yüzde 65 civarında. Yani bu konuda kat edeceğimiz daha çok yol var” değerlendirmesinde bulundu.Kayseri’deki çölyak hasta sayısının 3 bine yakın olduğunu kaydeden Tamer, “ Glutensiz gıda üreten firma sayısı giderek artıyor. Şu anda 20’nin üzerinde firma sayısı var. Ancak her geçen gün sayıları daha da artmış durumda. Bunların diğer gıda üreten firmalardan farklı yönleri yok, vergi indirimi ile ilgili bir özellikleri yok. Diğer firmalar nasıl vergilerini veriyorsa bunlar da aynı şekilde yüzde 8’lik vergilerini veriyorlar. Maliye Bakanı ile görüştüğümüzde bunlarla ilgili bir çalışmanın olabileceğini düşündük belki ama henüz şu anda özel davranma şekli yok. Ancak yurt dışından ithal ürünlerin gümrüklerde yaklaşık 2 ay beklemeleri ile ilgili sıkıntı vardı. Onu ortadan kaldırmaya çalışıyoruz.” açıklamasını yaptı.Çölyak hastalarına yardımın artırılması için çalışma yaptıklarını da kaydeden Tamer, "Türkiye’de çölyakla ilgili şu an itibariyle Sağlık Bakanlığı’na raporu verilmiş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan yardım alan hastalarımız var. 70 bin civarında hastanın yaklaşık yarısı bu imkânlardan yararlanıyor. 5 yaşına kadar 79 TL, 5-15 yaş arası 120 TL, 15 yaşından sonra 130 TL. Maliye Bakanı ile geçen hafta itibariyle komisyon olarak görüştüğümüzde bu rakamların yetersiz olduğunu, artırılması gerektiğini ifade ettik. Artırma yoluna gideceğiz”dedi.