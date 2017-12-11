Çölyak hastaları için sevindirici proje

TBMM Çölyak Hastalığı Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, çölyak hastalığı çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Milletvekili Tamer, "nöbetçi vekil" uygulaması kapsamında AK Parti İl Başkanlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, çölyaklı hastalarının günlük yaşamlarında karşılaştığı problemleri tespit edebilmek, varsa bu eksiklikleri ortadan kaldırabilmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi

Komisyon olarak yoğun bir çalışma süreci geçirdiklerini belirten Tamer, şunları kaydetti:

''Yaklaşık bundan 10 yıl öncesine kadar Türkiye'de çölyak hastalarının kullandığı glutensiz gıdaların yapımı çok azdı. Şu an glutensiz gıda üreten bir sürü yerli firma çıktı. İşte biz çölyaklı hastaların bir günlük yaşamlarında sıkıntılarını ortaya koymak adına bu komisyonu kurmuş olduk. Problemlerini ortaya koyduk. Okullarda, askerde, kışlada, toplu yaşanan yerlerde, alışveriş merkezlerinde bu hastaların glutensiz gıda bulamadıkları için hiçbir şey yiyemedikleri söz konusu. Bunları da ortadan kaldırmak adına da önemli çalışmalar var. Eksik olan kanunları 4 parti ile vermeyi planlıyoruz. Ayın 19'unda çalışmalarımız bitecek. İnşallah Kayseri'de sonlandıracağız. Büyük bir katılım bekliyoruz.''

Tamer, komisyon olarak Finlandiya'ya gezi programı düzenleyeceklerini de ifade etti.

AA

