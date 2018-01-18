"Çorba" paralarıyla "Çorbacı" oldu

Trafik camiasının tanınmış polislerinden Haydar Yakalar (55) geçen hafta emekliye ayrılmasından sonra "Ezo Gelin" isimli "Çorbacı lokantası" açtı. Adana Pozantı mevkiinde dün faaliyete başlayan ve sadece çorba çeşitlerinin sunulduğu lokantanın açılışını kamyoncu Kazım İstepne yaptı.



Kurdelayı kesmeden önce günün anlam ve önemine uygun kısa bir konuşma yapan İstepne "Haydar abimiz, çok sevdiğimiz bir amirimizdi. İcabında çok kıyağını görmüşüzdür. Tabii biz de onu sık sık görmüşüzdür. Çok dürüst, prensip sahibi bir insandı. Mesela 'çevirme' yaptığında çok eksiğimiz olmasına rağmen sadece çorba parası ister, ruhsatın arasına koyduğumuz iki adet onluğun birini iade eder, 'bu para çorba için fazla' der ve bizi duygulandırarak gözlerimizin yaşarmasına sebep olurdu. Duyduk ki, biriktirdiği o çorba paralarından şimdi çorbacı açmış. Tüm kamyoncular olarak koşa koşa geldik. Helal olsun abimize… Bizden 'çorba parası' isterken gerçekten haklıymış. Demek ki daha o yıllardan emeklilik günlerini düşünerek çorbacılık için para biriktirmeye başlamış" dedi.



İyilikler karşılıksız kalmamalı



Haydar Yakalar ise, görev yaptığı Pozantı bölgesinde kamyoncuların çok iyiliği gördüğünü belirterek "iyilikler karşılıksız kalmamalı. Nitekim şoför arkadaşlarımızın verdiği çorba paraları şimdi kendilerine ucuz ve kaliteli çorba olarak geri döndü." dedi ve kurdelanın kesilmesinin ardından 1985 tarihinde aldığı ilk çorba parasını çerçeveletip lokantanın girişine astı.



Yakalar, kendilerinden zamanında "çorba parası" aldığı kamyon şoförlerinden açılışta içtikleri çorbalar için bu sefer para almadı.



Rıfat Yörük



ASPARAGAS HABER