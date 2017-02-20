Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası başladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin tutuklu 44 sanığının yargılandığı davanın ilk duruşması başladı.



"Suikast timi"nin yargılanmaya başlanacağı Muğla'da, polis ve jandarma ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı.





Sanıklar, sabah saatlerinde Muğla E Tipi Cezaevinden yoğun güvenlik önlemi altında duruşmanın yapılacağı Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'na getirildi.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasına tutuklu 44 sanığın yanı sıra taraf avukatları ve sanıkların yakınları katılıyor.