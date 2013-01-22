Cumhurbaşkanı İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TÜRMOB Genel Başkanı Nail Sanlı ile Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Suat Özsoy'u Çankaya Köşkü'nde kabul etti.

TÜRMOB Genel Başkanı Nail Sanlı ile Kayseri SMMM Odası Başkanı Suat Özsoy, nezaket görüşmesi çerçevesinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e "mesleki sorunlara ilişkin" bilgi verdi. TÜRMOB Genel Başkanı Nail Sanlı ile Kayseri SMMM Odası Başkanı Suat Özsoy Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşmesi yarım saat sürdü.