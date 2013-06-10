Cumhurbaşkanı'nın Erciyes'e Serptiği Tohumlar Büyüdü

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 2005-2014 yıllarını kapsayan "Sedir Ormanlarının Rehabilitasyonu Eylem Planı" çerçevesinde, sedir ağacı tohumlarının helikopterle arazisi hazırlanan alanlara atılması neticesinde büyük bir başarı elde edildi.

Eylem planı kapsamında 10 yılda ülke genelinde 96 bin hektar alanda çalışma yapılmasının planlandı. 2012 yılı sonunda 130 bin hektar alanda çalışma yapılarak hedefler şimdiden aşıldı. Eylem Planı ile yılda 10 milyar tohum olmak üzere 10 yılda toplam 100 milyar tohumun atılması planlanıyor. Kayseri'de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de iştirak ettiği sedir tohumu atılması merasimi 11 Eylül 2009 tarihinde gerçekleştirilmişti.

Erciyes Dağı'ndaki 10 dekar alan ile Tomarza ilçesi Pusatlı köyündeki 32 bin 250 dekar alandan tesis edilen "Bebek Orman Alanı"na atılan sedir tohumlarının filizlenerek, boylarının yaklaşık 45 santimetreye ulaştığı tespit edildi. Kayseri'de başlatılan çalışmayla Erciyes Dağı'na, takriben 1 milyar 100 milyon adet karpelli sedir tohumu atıldığını ve bu tohumların bugün yaklaşık 45 santimetreye ulaştığını ifade eden Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kayseri'yi yeşile bezediklerini belirtti.

Bakan Eroğlu, "Kayseri'nin 2006 senesinde yüzde 6 olan orman oranı, 2009 yılında başlatılan ağaçlandırma çalışmaları neticesinde bugün yüzde 12 seviyelerine ulaşmıştır. Yani Kayseri ilimizin orman varlığı yüzde yüz artmıştır. Serpilen 1 milyar 100 milyon karpelli sedir tohumu filizlenerek yaklaşık 45 santimetreye ulaştı. Böylece Erciyes Dağı'nı zümrüt yeşile bezedik. Vatandaşlarımıza nefes alabilecekleri, tabiatla iç içe olabilecekleri alanlar tesis ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ormancılar tarafından geliştirilen "Karpelli Sedir Tohumu Serpilmesi Metodu"nun 2004 yılından itibaren özellikle ulaşılması zor yüksek dağlık kesimlerde helikopterlerle tohumların saçılması suretiyle uygulandığını belirten Eroğlu bu usulün halihazırda Kayseri, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Amasya, Antalya, Denizli, Muğla ve Konya'da uygulandığını sözlerine ekledi.