Cumhurbaşkanlığı sistemi için 132 maddelik uyum paketi tamam!

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören anayasa değişikliğinin halk oylamasıyla kabul edilmesinin ardından, anayasanın değişen maddelerine uyumlu olarak kanunlarda düzenlemelere gidilmesi için yapılan çalışmalar tamamlandı.



Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan kanun tasarısı taslağı ile Askeri Ceza Kanunu, Hakimler ve Savcılar Kanunu, Anayasa Mahkemesi Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun, Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunu, Danıştay Kanunu ve Yargıtay Kanunu başta olmak üzere, 16 kanundaki 132 maddede değişiklik yapılması öngörülüyor.



Taslağın, Bakanlar Kurulu'nda görüşülmesinin ardından TBMM'ye sevk edilmesi bekleniyor.



ASKERİ MAHKEMELERİN KALDIRILMASI

Taslağın yasalaşmasından sonra, askeri mahkemelerin kaldırılmasıyla askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasına ilişkin düzenleme yapılacak. Subay ve astsubayların şüpheli sıfatıyla ifadesi Cumhuriyet savcısınca alınacak. Askeri suçlara ilişkin dava ve işlere bakmak üzere Adalet Bakanlığınca asliye veya ağır ceza mahkemeleri kurulabilecek.



HSYK DEĞİL HSKK

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Kanunu'ndaki “Yüksek” ifadesi çıkarılarak, kanunun adı Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu olarak değiştirilecek. İki daire halinde 13 üyeyle çalışacak HSK üyelerinin seçimine ilişki düzenleme anayasaya uyumlu hale getirilecek.



CUMHURBAŞKANI YARDIMCILARI YARGILANABİLECEK

Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunda yapılan değişiklikle Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi'nde yargılanacaklar arasına Cumhurbaşkanı Yardımcıları da dahil ediliyor.



AYM ARTIK BU MAKAMLARI YARGILAYABİLECEK

AYM'nin Yüce Divan ile yargılayabileceklerinin arasında TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay başkan ve üyeleri, başsavcıları, Cumhuriyet Başsavcıvekili, HSK ve Sayıştay başkan ve üyeleri, Genelkurmay Başkanı ile kuvvet komutanları da olacak.



KANUN İPTAL DAVALARI

Kanunların iptaline yönelik Anayasa Mahkemesi'ne dava açılmasında da değişikliğe gidilecek. Böylece, cumhurbaşkanı ile beraber TBMM'de en fazla üyeye sahip iki siyasi parti grubunun her biriyle TBMM'nin üye tam sayısının en az beşte bir oranındaki üyeler iptal davası açabilecek.



Uyum yasalarıyla, 353 sayılı Askeri Mahkemelerin Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu, 357 sayılı Askeri Hakimler Kanunu, 1600 sayılı Askeri Yargıtay Kanunu, 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu yürürlükten kaldırılacak.