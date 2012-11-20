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Cumhurbaşkanlığı Valiliğe Yazı Gönderdi

Kayseri’nin Develi ilçesinde yaşayan Necip Yılmaz, her kış ayında Develi yolunun kapandığını ve şehir merkezine ulaşımda güçlük çekildiğini söyleyerek, tünel yapılması önerisinde bulunduğunu ve bu öneri ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e mektup yazdığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Valiliğe Yazı Gönderdi
Yıllarca gurbette yaşadıktan sonra doğduğu topraklara geri dönen Necip Yılmaz, her kış mevsiminde şehir merkezine ulaşım konusunda adeta çile çekildiğini belirterek, “Bu çilenin bitmesi için bir tünel yapılması gerektiği aklıma geldi. Bununla ilgili olarak yarısı şiir olan bir mektup yazdım ve Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül’e gönderdim” dedi.
Cumhurbaşkanı’nın mektubu okuduğunu ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından konunun incelenmesi için Kayseri Valiliği’ne bir yazı gönderildiğini söyledi.
Yılmaz, tünel yapıldığı takdirde Develi’nin şehir merkezi ile bağının daha da kuvvetlenmesini beklediklerini bildirdi.
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