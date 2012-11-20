Cumhurbaşkanlığı Valiliğe Yazı Gönderdi

Yıllarca gurbette yaşadıktan sonra doğduğu topraklara geri dönen Necip Yılmaz, her kış mevsiminde şehir merkezine ulaşım konusunda adeta çile çekildiğini belirterek, “Bu çilenin bitmesi için bir tünel yapılması gerektiği aklıma geldi. Bununla ilgili olarak yarısı şiir olan bir mektup yazdımve Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül’e gönderdim” dedi.Cumhurbaşkanı’nın mektubu okuduğunu ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından konunun incelenmesi için Kayseri Valiliği’ne bir yazı gönderildiğini söyledi.Yılmaz, tünel yapıldığı takdirde Develi’nin şehir merkezi ile bağının daha da kuvvetlenmesini beklediklerini bildirdi.