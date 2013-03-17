Cumhuriyet Altını İle Yarışıyor

Manav Atilla Yıldız, “Bildiğiniz gibi Mart ayı yazlık meyvelerin gelişi kışlık meyvelerin daha da az tüketildiği bir mevsim. Bu nedenle yazlık meyveler biraz daha pahalı. İşte kirazın 100 gram paketi 65 TL kilo ile almak isterlerse kilosu 650 TL kiraz bu fiyatıyla cumhuriyet altınıyla yarışıyor. Eriğin yine 100 gram fiyatı 20 TL, bunu da kilo ile almak isterlerse kilosu 200 TL olarak satılıyor. Ayrıca çağlanın kilosunu da 25 TL’den satışa sunduk. Bu tür meyveleri genelde ihtiyacı olanlar satın alıyor. Yani işte aş eren bayanlar oluyor, yine küçük çocukların canı çekiyor. Genelde bu tür aileler meyvelere ilgi gösteriyor. Vatandaşlarımız genelde mevsim meyvelerinden ziyade mevsim dışı meyvelere daha çok ilgi gösteriyor” diye konuştu.