Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta’ya veda yemeği düzenlendi

Kayseri Polisevinde düzenlenen veda yemeğine Vali Süleyman Kamçı ve eşi Ayşe Kamçı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Selçuk Aygün,Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik,Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta, Vali Yardımcıları Mehmet Emin Avcı ve Zekeriya Güney, Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin sevim, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Veda yemeği sonrasında duygu ve düşüncelerini dile getiren Vali Süleyman Kamçı, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta ile birlikte 1 yılı aşkındır bir çalışma arkadaşlığı yaptıklarını ifade etti. Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta’nın ‘Devlet Duruşu’na sahip bir çalışma arkadaşı olduğunu belirten Vali Kamçı, “Gerek bürokrasi de olsun gerekse toplum içerisinde olsun kurmuş olduğu insani ilişkiler burada hoş bir sada bırakacak. Ben de iki yıla yakın Malatya Valiliği görevini yaptım. Bu süreçte Malatya’da güzel dostluklar edindim. Başsavcımızın daMalatya’da güzel işlerin altına imza atacağına inanıyorum.” dedi.

Konuşmanın ardından Vali Kamçı, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta’ya Kayseri’de yapmış olduğu hizmetlerden dolayı plaket verdi.



İHA