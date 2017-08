Dağa yine izin yok!

Dünya Avşarlar Derneği tarafından organize edilen Türk Birliği Kurultayı’nın (19-23 Temmuz) Erciyes ayağına izin verilmemesinin ardından beklenen oldu ve Erciyes Türk Kurultayı’na da Valilikten izin çıkmadı.MHP tarafından yıllarca “Erciyes Zafer Kurultayı” olarak organize edilen ancak Genel Başkan Devlet Bahçeli tarafından yasaklanan geleneksel Erciyes Türk Kurultayı bir süredir muhalif ülkücüler tarafından yapılıyordu. Geçen yıl 15 Temmuz darbe girişimi yüzünden yapılamayan kurultay için bir süredir Ozan Arif’in sosyal medya sayfalarında 6 Ağustos Pazar günü için duyurular yapılıyordu. Ancak Valilik güvenlik gerekçesiyle bu kurultaya da izin vermedi.Kurultay Tertip Komitesi Başkanı Necip Dinçer bir basın açıklaması yaparak izin çıkmamasını sert bir dille kınadı. Her şeye rağmen Pazar günü Erciyes’te olacaklarını belirten Dinçer’in açıklaması şöyle;“Erciyes Türk Kurultayına izin vermediler. Yani Türk milliyetçilerinin bir araya gelmesinden birileri rahatsız olmuş olacak ki geçen yıl Olağanüstü Hal ve Ülkenin durumundan dolayı izin verilmemişti. Bu yıl da ülkesini sevmek ve Dünya Türklüğüne ses olmak isteyen samimi ülkücülerin Başbuğ’larının emaneti olan Erciyes Türk Kurultayı’na sahip çıkmalarına mani olmak isteyen zihniyetin baskısı ile izin almamız engellenmiş, bir araya gelip Türk Dünyasının problemlerini ve Türkiye’nin problemlerini yüksek sesle haykırmamıza mani olmuşlardır.Türkiye’nin her bölgesinden ve dünyada Türk’ün yaşadığı her ilden arayan kardeşlerim. Kurultaya izin vermeyen ve verdirmeyenler bizlerin gönüllerine kilit vuramazlar. Biz yine Erciyes’teyiz, yine orda olacağız. Tek başıma da olsam Erciyes’te emanete sahip çıkmak için orda olacağım. O kurultayı yüreğime kurup kimse olmasa da dağa taşa haykıracağım. Ben tek başıma da olsam; Köroğlu olup Bolu beylerine karşı duracağım. Ben Dadaloğlu olup iskânca derviş paşalara karşı geleceğim.”Ünlü ülkücü sanatçı ozan Arif de sosyal medya sayfalarında sert bir açıklama yaparak kurultaya izin verilmemesini protesto etti. Arif açıklamasında “06 Ağustos 2017 tarihinde yapacağımızı duyurduğumuz Erciyes Türk Kurultayı hangi sebepten olduğunu bile bilmediğimiz saiklerle yaptırılmıyor... Daha anlaşılır bir dille yasak... Yasak...” dedi .