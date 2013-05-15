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Dağda Kaybolan Anne ve Kızı 1 Gün Sonra Bulundu

Kayseri’nin Develi ilçesinde kozalak toplamak için dağa çıkan anne ve kızı dağda kayboldu. Anne ve kızından haber alınamaması üzerine arama çalışması yapan jandarma ekipleri anne ve kızına ulaştı.

Dağda Kaybolan Anne ve Kızı 1 Gün Sonra Bulundu
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Edinilen bilgiye göre Develi’nin Küçükkünye köyünde yaşanan olayda anne H.B. ve kızı D.B. kozalak toplamak için köyden uzaklaştı. Anne ve kızına köyden uzaklaştıktan sonra haber alınamaması üzerine olay, jandarmaya bildirildi. Jandarma ekipleri aldıkları ihbar üzerine arama ve kurtarma köpeği ile iz takip köpeğiyle anne ve kızı arama çalışmalarına başladı.
Kaybolan anne ve kızının bulunmasına yönelik yapılan aramalara, bölgenin aşırı sarp kayalık, ormanlık ve havanın karanlık olması nedeniyle gece saatlerinde son verildi. Jandarma, sabah saatleri itibariyle havanın da aydınlanması ile birlikte harekete geçerek arama çalışmalarını tekrar başlattı. Yapılan aramalar sonucunda, anne ve kızı bugün saat 11.20’de Sarıkaya köyü Berçin Yaylası Tomos Tepe bölgesinde sağ olarak bulundu.
Anne H.B. ve kızı D.B. Sarıkaya köyüne indirilerek 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Anne ve kızı daha sonra Develi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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