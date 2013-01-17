Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Dağda Mahsur Kaldı 13 Saat Sonra Bulundu

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Davulalan köyünde kaçak avcıları yakalamak için çıktığı dağda kaybolarak mahsur kalan av koruma memuru, sabah saatlerinde bulundu.

Dağda Mahsur Kaldı 13 Saat Sonra Bulundu
Edinilen bilgiye göre dün akşam saat 19.00 sıralarında, av koruma memuru Hakkı Kelek'in Davulalan köyü yakınındaki ormanda kaybolduğu ihbarını alan jandarma ekipleri, olay yerine giderek arama ve kurtarma çalışmasına başladı. Çalışmalara Yıldızeli Garnizon Komutanı Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı İsa Murat Övez, Yavuz Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Çetin Önder, Jandarma Trafik Tim Komutanı Ferhat Çınar, askerler ve çok sayıda köylü katıldı. Çalışmalara; Sivas, Kayseri ve Tokat bölgesinden gelen jandarma arama kurtarma ve köpek timi de destek verdi. Sabah saat 08.30 sıralarında Kadıköyü yakınlarında bulunan Hakkı Kelek, ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesi Ali Daldal acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Eksi 20 dereceye varan soğuk havada elbiselerini yakarak kendi imkanlarıyla hayatta kalmayı başaran Hakkı Kelek, yaşadıklarını şu ifadelerle dile getirdi:
"Dün gündüz saatlerinde kaçak avlanma ihbarı aldık. İhbarın ardından arkadaşlarla birlikte olay yerine intikal ettik. Olay yerinde birbirimizden ayrıldık. Ben yukarıya doğru çıktım. Bu sırada bir anda ayağım burkuldu ve yola devam edemedim. Akşam havanın kararmasıyla birlikte ormanlık alanda gömleğimi parçalayarak odunları yaktım. Gece sürekli ateş yakarak ısınmaya çalıştım. Bu şekilde hayatta kaldım. Sabah saatlerinde kurtarma ekiplerini görünce yanlarına gittim. Yaşadıklarım çok zordu. Allah kimseyi böyle bir duruma düşürmesin."
Hastanede bir süre müşahede altında tutulan Kelek, daha sonra taburcu edildi.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.