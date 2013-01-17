Dağda Mahsur Kaldı 13 Saat Sonra Bulundu

Edinilen bilgiye göre dün akşam saat 19.00 sıralarında, av koruma memuru Hakkı Kelek'in Davulalan köyü yakınındaki ormanda kaybolduğu ihbarını alan jandarma ekipleri, olay yerine giderek arama ve kurtarma çalışmasına başladı. Çalışmalara Yıldızeli Garnizon Komutanı Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı İsa Murat Övez, Yavuz Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Çetin Önder, Jandarma Trafik Tim Komutanı Ferhat Çınar, askerler ve çok sayıda köylü katıldı. Çalışmalara; Sivas, Kayseri ve Tokat bölgesinden gelen jandarma arama kurtarma ve köpek timi de destek verdi. Sabah saat 08.30 sıralarında Kadıköyü yakınlarında bulunan Hakkı Kelek, ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesi Ali Daldal acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Eksi 20 dereceye varan soğuk havada elbiselerini yakarak kendi imkanlarıyla hayatta kalmayı başaran Hakkı Kelek, yaşadıklarını şu ifadelerle dile getirdi:

"Dün gündüz saatlerinde kaçak avlanma ihbarı aldık. İhbarın ardından arkadaşlarla birlikte olay yerine intikal ettik. Olay yerinde birbirimizden ayrıldık. Ben yukarıya doğru çıktım. Bu sırada bir anda ayağım burkuldu ve yola devam edemedim. Akşam havanın kararmasıyla birlikte ormanlık alanda gömleğimi parçalayarak odunları yaktım. Gece sürekli ateş yakarak ısınmaya çalıştım. Bu şekilde hayatta kaldım. Sabah saatlerinde kurtarma ekiplerini görünce yanlarına gittim. Yaşadıklarım çok zordu. Allah kimseyi böyle bir duruma düşürmesin."

Hastanede bir süre müşahede altında tutulan Kelek, daha sonra taburcu edildi.