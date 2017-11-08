Danelik mısıra cazip fiyat

Kayseri Pancar Kooperatifi, çiftçilerden gelen talep üzerine 2017 yılında bin ton olan sözleşmeli ekimi iki bin tona çıkardı. 2018 yılı için de sözleşme taleplerinin alınmaya başlandığı belirten Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, “Danelik mısır tarımına kooperatifimizin girişimleri sayesinde yeniden ilginin artması bizleri memnun etmektedir. Biz Kayseri Pancar Kooperatifi olarak çiftçimizin bütün ürünleri ile ilgilenmeyi hedef aldık. Bu çerçevede sözleşmeli mısır ekimini de başlatmış bulunmaktayız. Sözleşmeli tarım, çiftçinin ekim öncesi ve sonrası tohum ve ilaçlama dahil bütün ihtiyaçlarının, avansının karşılandığı bir uygulama olup Türkiye de tarımın gelişmesinin en önemli unsurlarından bir tanesidir. Kayseri Pancar Kooperatifi ve Kayseri Şeker Fabrikası olarak sözleşmeli tarımın daha fazla yaygınlaşmasına öncülük yapmak istiyoruz. Bu nedenle Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulumuz 2017 yılı mısır piyasasını da altın yıl olarak kabul edip 14 nem derecesindeki danelik mısır için 770 TL/ton nakliye bedeli fiyatı belirlemiştir. Çiftçimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.



Akay, Develi Bölgesinde sözleşmeli danelik mısır ekimi yapmak isteyen çiftçilere, olgunlaştıktan sonra rutubetini çok hızlı atabilen ve verim potansiyeli çok yüksek olarak bilinen DKC 5783 mısır tohumunun Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi tarafından temin edildiğini de sözlerine ekledi.

İHA

