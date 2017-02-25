Darbe girişiminden önce toplantı yapmışlar

Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığındaki komando ihtisas kursuna katılan 700 harbiyeliyi darbecilere destek için Ankara'ya götürmeye çalışan, aralarında eski Merkez Komutanı Tümgeneral Metin Akkaya'nın da olduğu 27 sanık hakkında mahkemece kabul edileniddianamenin detayları ortaya çıktı.



Isparta Cumhuriyet Savcısı Üzeyir Sarı'nın hazırladığı 138 sayfalık iddianamede, eski Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı Tümgeneral Akkaya ile eski Kurmay Başkanı Devran Çetinkaya'nın da aralarında bulunduğu 27 sanık hakkında, "TBMM'yi ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.



FETÖ'nün örgüt faaliyetleri, hiyerarşik yapılanması, stratejisi, yöntemi, TSK içine sızması ve mali yapısına ilişkin bilgilerin yer aldığı iddianamede, suç tarihinde Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında Kurmay Başkanı olan şüpheli Kurmay Albay Çetinkaya'nın 12 Temmuz 2016'da 20 gün izne ayrılmasına rağmen her gün özellikle öğleden sonra kışlaya gelerek odasına girip kapısını kilitlediği, 15 Temmuz'da 12.00 ile 13.00 saatlerinde Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığındaki 40. Piyade Eğitim Alayının o dönemki komutanı tutuklu Ahmet Yıldırım ile darbenin zamanı, ne şekilde gerçekleştirileceği, hazırlıkları ve ayrıntılarını konuşarak planlama yaptığı belirtildi.

Darbe girişimi gecesi dönemin Merkez Komutanı Akkaya'nın, eski Kurmay Başkanı Çetinkaya'nın yerine bakan tutuklu sanık eski Albay Yaşar Uçan'a, Çetinkaya'nın kışla ya da hareket halindeki bir birliğe kuvvetli bir saldırı yapılma ihtimaline karşı çok yüksek bir duyum aldığını aktararak, harbiyelilerin o geceki intikalinin, yani 32 kilometrelik yürüyüşünün iptal edilmesi emrini verdiği bildirildi. "Darbe oldu, Ankara'ya gideceksiniz" Bölük komutanları şüpheliler Salih Kolcu, Ömer Faruk Kasım ve Yasin Öztoprak'ın koğuşlara çıkarak harbiyelilere hazırlanmalarını söyledikleri belirtilen iddianamede, şüpheli Kolcu'nun da "Darbe oldu, askeri sırt çantası, hücum yeleği, kompozit başlığı, matara ve lazım olacak, sivil eşyalarınızı hazırlayarak saat 23.30'da içtima alanında olun, Ankara ya gideceksiniz." dediği vurgulandı. "Yurtta Sulh Konseyi' diye bir makam yok" İddianamede, eski Merkez Komutanı Akkaya'nın, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Cömert'i arayarak yolu açmalarını istediği, Cömert'in yolu açmayacaklarını, yolda 10 bin vatandaş olduğunu, gelirlerse polisin de kendilerinin de ateş açacağını söylediği belirtildi.

Ardından tümene çağrılan Eğirdir Jandarma Komutanı Erhan Arslan'a tutuklu Çetinkaya'nın emir geldiğini söyleyerek masanın üzerinde bulunan "sıkıyönetim direktifi" başlıklı darbe bildirisini gösterdiği, Arslan'ın emrin kim tarafından verildiğini görmek için baktığında "Yurtta Sulh Konseyi" yazısını görünce, önce emir kağıdına, sonra Çetinkaya'ya bakarak, eli ve mimikleriyle "Böyle bir makam yok." şeklinde harekette bulunduğu ve "Bu emri yapmasak iyi olacak." dediği aktarıldı.

AA