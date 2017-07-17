Darbenin mağduru millettir

TİKA Macaristan Koordinatörlüğünün desteği ile Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'de Tomori Pál Főiskola Yüksekokulu'nda ''İki Olay, İki Millet, İki Kahramanlık, 1956-2016 Macar ve Türk Halklarının Direnci'' konulu konferans gerçekleştirildi. Konferansın açılışını Tomori Pál Főiskola Yüksekokulu Rektörü Prof. Dr.Meszlényi Rózsa ve TC Budapeşte Büyükelçisi Şakir Fakılı yaptı.

Türk ve Macar konuşmacılar, TBMM Milli Saraylar Başkan Yardımcısı Dr. Halil İbrahim Erbay, Sosyolog yazar Erol Erdoğan, Tarihçi Türkolog Doç. Dr. Eva Csaki, bazı yönleriyle birbirine benzeyen 1956 Macaristan ve 2016 Türkiye darbelerini kıyaslama yaparak anlattılar. 1956 Yılında Macaristan'ın Sovyet darbesi karşısında yenildiği, 2016 yılında Türk milletinin ise, bir takım asker kılığına girmiş hainlere karşı başarılı olduğunu vurguladılar.

Türk Macar İşadamları Derneği Başkanı Osman Şahbaz ise şunları söyledi:

“Türk Macar İşadamları Derneği (TÜMİŞAD) Başkanı ve DEİK Türkiye Macaristan İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Osman Şahbaz, 15 Temmuz 2016 Darbe Girişiminin yıl dönümü sebebi ile 2015 yılında şahsıma Akademik Fahri Profesörlük ünvanı tevdi edildiği Macaristan'ın Başkenti Budapeşte Tomori Pál Főiskola Yüksekokulu'ndan güçlü bir sesle haykırıyoruz ki; 'Darbeye karşıyız, büyük ve güçlü Türkiye'den yanayız''

“300 milyar TL den fazla devletimiz zarara uğratılmıştır.” diyen Başkan Şahbaz; “Cumhurbaşkanımıza ve ailesine karşı suikast girişiminde bulunulmuş, bazı devlet yöneticilerimiz kaçırılmış, bazıları da tutsak edilmiştir. Tarihimizde ilk defa Millet Meclisimiz, Cumhurbaşkanlığımız, Genel Kurmay Başkanlığımız ve polis merkezlerimiz bombalanmıştır. İçimizdeki hain teröristler, uluslararası güçlerin güdümünde, savaş uçakları, helikopterler ve tanklarla millete ve devletin kurumlarına saldırmışlar, devletimizi yıkmaya çalışmışlardır. 15 Temmuz gecesi yapılan, sinsi ve alçak saldırıyı bir kez daha Budapeşte'den nefretle lanetliyoruz. Bu kalkışmanın içinde yer alan; katil, azgın, sapkın ve satılmış güruhun yargı önünde en ağır şekilde biran evvel cezalandırılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.





“Darbenin Mağduru Millettir, Adaleti İstismar İhanettir”

Seçimle işbaşına gelmiş meşru idareyi yıkarak yerine dış güdümlü vesayet rejimi getirme teşebbüsüne karşı milletin canını siper ettiğini ifade eden Şahbaz, "Seçimle işbaşına gelmiş meşru idareyi yıkarak yerine dış güdümlü vesayet sistemini getirme teşebbüsüne karşı canını siper eden bu millet, 16 Temmuz sabahı, ''Yeni Türkiye'nin temelini atmıştır. 15 Temmuz düşmanların ikiyüzlülüğünü, ve Türkiye'ye karşı oluşumun varlığını bir kez daha ortaya koymuştur. Yıllardır bizlere hak-hukuk- adalet, insan hakları edebiyatı yapanlar, savundukları değerleri çiğneyerek Mısır'da olduğu gibi; 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde de seçilmiş hükümetin yanında olmak yerine, darbecilerin yanında yer almışlardır. Türkiye düşmanlığı zihniyetiyle tarihi hesap peşinde olduklarını ve ülkemizin zayıflamasını, parçalanmasını istediklerini açıkça göstermişlerdir. Devletimiz darbecilerle hesaplaşmaktadır. Suç işleyenler, katliam yapanlar ve suça bulaşanlar yargı önündedirler. Her suçlu mutlaka yargı önünde hesap vermelidir. Cumhurbaşkanımızın öncülüğündeki çalışmalarla, başta yargı ve güvenlik güçlerimiz olmak üzere; tüm devlet organlarına teşekkür ediyoruz. Milletimizin moral ve motivasyonu yüksektir. Her türlü zorluğu yenecek güçtedir. Darbenin mağduru millettir. Herkesin hukuku ve hukukun üstünlüğü ilkesi daima korunmalı bunun için gerekli tedbirler alınmalıdır. ''Kontrollü darbe'', ''Darbe mağdurları var'', ''Basın Susturuluyor'' denilerek, darbeyi ve darbecileri gizlemek isteyenler ihanet içindedirler'' diye konuştu.

Kurum Haberi

