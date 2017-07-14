'Darbeye karşı hukuk' açıklaması

Türkiye Hukuk Platformu adına 15 Temmuz darbe girişiminin 1. yıldönümünde Adalet Sarayı önünde açıklama yapan Kayseri Barosu avukatlarından Av. Savaş Ünlü, "15 Temmuz kanlı darbe girişimine aktif bir şekilde katılan veya bu darbeyi azmettirenlerin uluslararası hukuk çerçevesinde iadeleri konusunda ulusal makamlarımıza desteğimiz tamdır. Bu noktada dost ve müttefik olduğunu her fırsatta burgulayan ülkelerin Türkiye'nin verdiği demokrasi ve hukuk mücadelesine katkı sağlamaları ve darbe girişimini gerçekleştirdiği hususunda en küçük şüphe bulunmayan FETÖ terör örgütü yönetici ve üyelerini ülkemize iade etmeleri elzemdir" diye konuştu.

Siyasetinden, bürokrasisine ve sivil toplum örgütlerinden halk katmanlarına kadar ülkenin bütün kesimlerinin, tek yumruk olup, darbeyi destansı bir şekilde engellediğini ifade eden Av. Ünlü, "Aziz milletimizin, iradesine ve iradesini temsil eden kurumlara ve makamlara karşı yapılan bu hain saldırı karşısında sokaklara çıkarak ülkesi, milleti, devleti ve bayrağı uğruna kendisini feda etmesi, tarihteki mümtaz yerini almıştır" dedi.

Ünlü, Türkiye Hukuk Platformu adına 15 Temmuz darbe girişimini lanetlediklerini sözlerine ekledi.

Türkiye Hukuk Platformu üyesi diğer avukatlar da 'Darbeye karşı hukuk' yazılı pankart ile basın açıklamasına destek verdi.



İHA