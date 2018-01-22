Darbeyi medya hazırladı

Şanlıurfa Siverek Belediyesi tarafından düzenlenen "Medya ve Algı Yönetimi- Bir Medya Darbesi Olarak 28 Şubat" seminerinde konuşan UMED Başkanı Aslan Değirmenci, Her iki darbeye yönelik görülen davaların medya ayağına mercek tutulmadığını ifade ederek; "Hukuk işletilmedi, adalet yerini bulmadı. Kendisini imtiyazlı sayan sözde gazeteciler Gezi olayları, 7 Şubat MİT krizi, 17/25Aralık küresel operasyonunda karşımıza tekrar algı operasyonlarıyla çıktılar. 12 Eylül ve 28 Şubat sürecinde cuntaya psikolojik harekât desteği veren medya FETÖ ile omuz omuza vererek ulusal ve uluslararası arenada psikolojik harp merkezlerinde üretilen haberlerle milli iradenin tecellisini engellemeye yeltendiler, ulusal güvenliği tehdit ettiler. Daha açık konuşalım; manipülasyon, fitne ve fesat ile önce yürekleri sonra yeryüzünü kirletmeye kalktılar" dedi.

Verilecek küçük bir taviz anlatılamaz

"Adalet önünde hiçbir kişiye, zümreye imtiyaz tanınamaz" diyen Değirmenci, "Seçilmiş hükümeti ortadan kaldırmaya ve işlevsiz kılmaya yönelik haberlere imza atmak, ifade ve düşünce özgürlüğü değildir. İfade ve düşünce özgürlüğü altında kardeşliğimizi, birliğimizi hedef almaktır. Geçmiş darbelerin açtığı yaralar tümüyle sarılmamışken verilecek küçük bir taviz anlatılamaz, kabul edilemez. Darbecilerin üst aklından, mimarlarından, destekçilerinden ve tetikçilerinden tam anlamıyla hesap sorulmalıdır" diye konuştu.

Direniş, 15 temmuzdan ibaret değildir

28 Şubat dönemine ilişkin 103 sanıklı davanın Ankara'da görüldüğünü hatırlatan Değirmenci, "Vesayet zeminlerinin, darbelerin, yasakların, yalancı düzenlerin tümüyle yıkılması için; işin ucu kime gidiyorsa, nereye ulaşıyorsa sonuna kadar gidilmelidir. 28 Şubat sürecinin yargı, medya ve iş dünyası ayağını adaletten kaçırmak, Türkiye'ye tuzak kurmak için her fırsatı değerlendirenlere koz vermek, milletin iradesini hiçe saymaktır. Sadece yargıya değil hepimize bazı görevler düşmektedir. Tereddütsüz ve tavizsiz bir tarzla direnişi sürdürmeliyiz. Direniş, 15 Temmuz'dan ibaret değildir. İhanet tam manasıyla tüketilememiştir" şeklinde konuştu.

Kurum Haberi

