Darbeyi unutturmamak için 15 Temmuz parası biriktirdi

Medine İmamhatip Okulu 7’inci sınıf öğrencisi Mesut Karasu, 273 adet 15 Temmuz parası biriktirdi. Paraları biriktirmesinin 4 ay sürdüğünü dile getiren Mesut Karasu, “Babamın verdiği paraları bakkala, fırına gidip 15 Temmuz paraları ile değiştirdim. 15 Temmuz’u unutturmamak için böyle bir şey yaptım. Paraları 15 Temmuz’da 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine bağışlayacağım” dedi.



“Çocuklarımıza 15 Temmuz’u unutturmamalıyız”

Anne Havva Karasu ise meblağ çok büyük olmasa da çocuğunun hain darbe girişimini unutmaması için kendisine destek olduklarını söyledi. Havva Karasu, “Oğlumun paraları tek tek okuldan, arkadaşlarından değiştirerek getirdiğini gördüm. Ne yapacağını sordum, ‘hatıra olsun diye biriktiriyorum’ dedi. Baktım, heves ediyor, tek tek biriktiriyor, babası harçlık verince onu fırından, bakkaldan değiştirip geliyor, biz de destek olduk. 4 ay gibi kısa bir sürede birike birike bu sayıya ulaşmışız. Önemli olan çocuğuma, gelecek nesillere bu darbe girişimini unutturmamak. Meblağda fazla bir şey yok ama önemli olan o duyguyu verebilmek. Bir daha darbelerin yaşanmaması için çocuklarımıza zamanında bu duyguyu aşılamalıyız diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

İHA