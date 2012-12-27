Dedeciğim Ben Geldim Etkinliği

Yetiştirme Yurdu İzcilerinden Salim Suyurgan, Serhat Demirbilek, Durmuş Koçak, İsmail Bozdemir, Abdullah Tanrıkulu, Yusuf Dağtekin, Ferdi Kaya, Samet Cömert ve liderleri Murat Aydemir ile yola çıktı.

Erzurum’un Yakutiye Belediyesi üstündeki rölyef önünde temsili yürüyüş yapan izciler, daha sonra şehir turu atarak Erzurum’a 200 kilometre uzaklıktaki Enver Paşa’nın hareket merkezi olan Bardız’a gitti.

Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı aynı günün akşamı Bardız köy camisinde Allahuekber Şehitleri için hatim duası ve mevlit okuttu. İzcilerin bir grubu Allahuekber Dağlarının zirvesinde Kaynakyayla'da çadır kurup 2 gece şehitliklerin yanında faaliyet gerçekleştirdi. 2. Gurup izcilerde Gaziler köyünün 7 kilometre uzağında bulunan Soğanlı Dağındaki Çatakdere şehitliğini ziyaret etti.