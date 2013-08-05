Dedesinin Ağır Yaralandığı Yolu Trafiğe Kapattı

Kayseri ’nin Talas ilçesine bağlı Harman Mahallesi Erhan Caddesi’nde dün gece meydana gelen trafik kazasında, 80 yaşındaki Ahmet Kılıç ağır yaralandı. Ahmet Kılıç’ın yoğun bakımda olduğunu öğrenen mahalle sakinleri, trafik kazalarının sıkça yaşandığını söyleyerek yol u trafiğe kapattı.

Trafik kazalarına dikkat çekmeye çalışan mahalle halkına, küçük Yasin de yoğun bakımdaki dedesi Ahmet Kılıç’ın fotoğrafını alarak destek verdi.

‘Ya tümsek yapın ya yarış pisti, Erhan Caddesi kan’ yazılı pankart ile yolu kapatan mahalle sakinlerini görünce duygulanan Ahmet Kılıç’ın gelini Hatice Kılıç, “Biz kaza olduğunu sabah öğrendik. Şu an babam yoğun bakımda. Doktorlar kafasında bir kan pıhtısı olduğunu görmüş ve bu nedenle yoğun bakımda tutuyor. Bu yolda sürekli kaza meydana geliyor. Mahalle halkının yolu kapattığını söyleyen oğlum dedesinin fotoğrafını istedi. Ben de buraya geldim. İnşallah babam iyileşir ve bisikletine yeniden biner” diye konuştu.

Hız limitinin 30 olarak belirlendiği yolda sürücülerin sanki yarış pistindeymiş gibi hız yaptığına dikkat çeken mahalle halkı, caddeden araç geçişine izin vermedi.

Yaklaşık 45 dakika yolu kapatan mahalle halkı, polis ekiplerinin yetkililerle görüşülerek çözüm bulunacağını söylemesi sonrasında eylemi sonlandırdı.