Define Avcıları Yakalandı

Pınarbaşı ilçesine bağlı Kavlaklar Köyü Seki mevkisinde bulunan bir aracı kontrol etmek isteyen jandarma ekiplerinin yaklaştığı sırada aracın yanında bulunan şahısların kaçmaya çalışması üzerine şahıslar yakalandı. Etrafta yapılan inceleme ve araştırmada; şahıslar ile birlikte kazı yapmada kullanılan 2 kürek, 1 kazma ile 10 metre ip ele geçirildi. Ele geçen malzemeler muhafaza altına alınırken, şüpheliler M.D, A.A, N.K ve M.K. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (iha)

