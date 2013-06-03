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Define Avcıları Yakalandı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi yakalanırken, kazı yapmada kullanılan 2 kürek, 1 kazma ile 10 metre uzunluğunda ip ele geçirildi.

Define Avcıları Yakalandı
Pınarbaşı ilçesine bağlı Kavlaklar Köyü Seki mevkisinde bulunan bir aracı kontrol etmek isteyen jandarma ekiplerinin yaklaştığı sırada aracın yanında bulunan şahısların kaçmaya çalışması üzerine şahıslar yakalandı. Etrafta yapılan inceleme ve araştırmada; şahıslar ile birlikte kazı yapmada kullanılan 2 kürek, 1 kazma ile 10 metre ip ele geçirildi. Ele geçen malzemeler muhafaza altına alınırken, şüpheliler M.D, A.A, N.K ve M.K. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (iha)
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