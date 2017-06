Değerli keyif

Ramazan Özkan 5-6 aylık bir yapım süreci sonrası aracını bu hale getirdiğini ifade etti. Otomobilin el emeği ile yapılan bir çalışma sonucu ortaya çıktığını ifade eden Özkan, “Yaklaşık 5-6 ay gibi bir süremizi aldı. Tabi topladığımız ürünler üzerine koyduğumuz ürünleri her zaman ve her yerde bulamıyoruz. Ondan dolayı biraz vakit aldı. Kendi el emeğimiz ile yaptığımız bir çalışma oldu. Nerde ne eksik görürsek ona göre toparlayıp bu hale getirdik” dedi.



“Bu otomobil keyfi hizmete mahsustur”

Otomobile parası olan değil isteyenin bindiğini dile getiren Ramazan Özkan, otomobilinin Türkiye’de sayılı olduğunun altını çizdi. Özkan, “Çok görüyordum, internet olsun, videolarda olsun. Ben de böyle bir araç alıp, hani ‘keyfi alayım, toparlayıp bineyim’ dedim. Bir de Kayseri’de pek çok yerde bakıp bakıştırdık ama denk gelmedi. En azından Kayseri’de tek olabiliriz. Bir iki varsa da yanına arkadaş olarak düşündük ve böyle bir çalışma yaptık. Bu keyfi hizmete mahsustur. Parası olan değil, keyfi isteyen biniyor bu araca” ifadelerini kullandı.



“Adamın X5’i var benim Serçe ile fotoğraf çektiriyorlar”

Otomobilinin insanlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü aktaran Özkan, “Bir çok yerde güzel tepkiler alıyoruz. Mesela ışıklarda durunca adamın X5 ve X6‘sı var. Çok güzel ve pahalı arabalar. Ama insanlar duruyor ve bizim aracımız ile resim çekinmek istiyor. Bizim aracımız ile bir anı yapmak istiyor. Böyle şeylerle karşılaşmak keyif veriyor. İyi bir çalışma yaptığımızı düşünüyorum” diye konuştu.

Araca değer biçemediğini de aktaran Ramazan Özkan, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Şu an için araca belirli bir değer biçmedim. İnternette baktık ve bu tarz benim yaptığım bir araç bulamadık Serçe ve Muratlarda.”

İHA